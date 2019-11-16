В Курске проект студенческого спортклуба получил президентский грант

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-16T08:41:24+03:00

Дартс, пауэрлифтинг, шашки, шахматы, волейбол для лиц с нарушениями зрения, специализированные настольные игры - этими видами спорта можно будет заниматься в клубе Фото: предоставлено пресс-службой

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Проект «Со спортом по жизни» студенческого спортклуба «Гепард» получил поддержку от Фонда президентских грантов.

- Реализация проекта позволит решить важные задачи по созданию условий для проведения бесплатных и регулярных спортивных тренировок и физкультурных занятий со студентами с ОВЗ и инвалидностью, развитию адаптивного спорта в Курской области, - рассказали инициаторы проекта.

На средства гранта студенческий спортклуб приобретет специализированный спортивный инвентарь, будет организована работа секций, запланированы спортивные соревнования для этой категории молодежи.

Экспертом проекта выступает Уполномоченный по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья в Курской области, призер чемпионата мира по фехтованию на колясках на рапире Анна Гладилина.

Предполагается использование всех основных видов адаптивной физической культуры. Результатом работы секций станет участие студентов в спортивных соревнованиях по следующим видам спорта: дартс, пауэрлифтинг, шашки, шахматы, волейбол для лиц с нарушениями зрения, специализированные настольные игры (шаффлборд, джакколо).

Клуб «Гепард» находится по адресу: Курск, ул. Радищева, д. 29, каб. 750. Тел.: 8-951-338-11-33.

ИСТОЧНИК KP.RU