Под Курском горел комбайн

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-16T08:32:51+03:00

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В 03:01 16 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании комбайна по адресу: Рыльский район, село Кострова. На место происшествия выезжали пожарные 39 ПСЧ Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, сообщили в МЧС.

- По прибытии в 03:18 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 03:22, ликвидировано в 03:26. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

В результате пожара в комбайне «Нива» поврежден моторный отсек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU