Четыре курские усадьбы помогут возродить на федеральном уровне

15 Нояб. 17:09 2019-11-16T08:29:46+03:00

Усадьба купцов Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района, ансамбль усадьбы надворного советника Ивана Анненкова в деревне Жеребецово Курского района, ансамбль усадьбы помещика Алехина в поселке Политотдел Касторенского района и усадьба помещика Скворцова в деревне Копенки Железногорского района включены в проект Фото: предоставлено пресс-службой

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Управление по охране объектов культурного наследия Курской области добилось включения в проект «Усадебное достояние России» таких старинных имений региона, как усадьба купцов Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района, ансамбль усадьбы надворного советника Ивана Анненкова в деревне Жеребецово Курского района, ансамбль усадьбы помещика Алехина в поселке Политотдел Касторенского района и усадьба помещика Скворцова в деревне Копенки Железногорского района. Все эти жемчужины соловьиного края сейчас находятся в разном состоянии, но все они получат шанс на восстановление.

- Проект «Усадебное достояние России» появился под эгидой проекта «Возрождение исторических усадеб» нацпроекта «Культура». В его рамках планируется оказать помощь по воссозданию старинных имений всем, кто готов взять ответственность за их возрождение и сохранение, путем предоставления беспрецедентных преференций. Восстановленные объекты могут использоваться как культурно-досуговые организации, так и как общественные пространства, - пояснила начальник управления по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял.

Сейчас в России около 2000 заброшенных исторических усадеб, которые планируется возродить. Поскольку бюджетных средств на восстановление всех ансамблей недостаточно, они будут возрождаться за счет передачи новым собственникам. Найти их планируется, в том числе, с помощью интернет-ресурса Усадебноедостояние.рф (сайт находится в стадии наполнения). Проект получил поддержку Минкультуры России и вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец. Владельцев усадеб планируется привлечь нулевыми налоговыми ставками, благоприятными условиями участия в программах социально-экономического развития территорий и поддержкой со стороны властей.

ИСТОЧНИК KP.RU