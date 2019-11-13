2019-11-13T09:37:43+03:00
Происшествия

Курского предпринимателя наказали за "нелегалов"

Коммерсант незаконно нанял подсобников и грузчиков
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в ЖелезногорскеЧП произошло в ЖелезногорскеФото: Из архива КП.
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ЧП обнаружили во время прокурорской проверки в Железногорске. Индивидуальный предприниматель нанял для работы на складе оптово-розничной торговли в качестве грузчиков и подсобных рабочих трех иностранцев, у которых не было патента в Российской Федерации. Также коммерсант не уведомил об этом территориальный орган, который ведет надзор миграции.

По постановлениям прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности. Ему предписали приостановить работу на 42 дня.

Также его предостерегли от подобных нарушений на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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