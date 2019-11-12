2019-11-12T14:09:59+03:00
Звезды

В Курске снимут программу "Рогов в городе"

Известный стилист за сутки преобразит облик типичной курянки для ТВ
Ольга ДАНИЛОВА
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Рогов собрался в КурскРогов собрался в КурскФото: предоставлено организаторами.
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18 и 19 ноября в Курске пройдут съемки программы «Рогов в городе» с главным стилистом телеканала СТС Александром Роговым. На месте всего за сутки Рогов преобразит героиню, которая отчаялась измениться. С помощью местных специалистов Александр подберет девушке яркие образы и покажет, что и в родном городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

Как говорит Александр Рогов, ведущий и креативный продюсер шоу, новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль:

- Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны.

Информация о героине из Курска, которая примет участие в съемках, появится в ближайшее время. Кастинг проходил в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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