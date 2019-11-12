2019-11-12T13:40:17+03:00
Недвижимость

На Магистральном проезде Курска заменили трубы

Рабочие уложили более 600 метров сетей горячего водоснабжения
Яна ШЕЛЕСТ
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Стоимость работ превысила 5,4 млн рублейСтоимость работ превысила 5,4 млн рублей
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Специалисты «Квадры» на Магистральном проезде Курска заменили 635 метров сетей горячего водоснабжения. Стоимость работ превысила 5,4 млн рублей.

При реконструкции использовалась технология бесканальной прокладки сетей. Это позволило энергетикам смонтировать новый трубопровод в кратчайшие сроки и без отключения отопления и горячей воды у потребителей.

Напомним, реконструкция теплосетей началась в середине октября. Работы планировалось завершить до конца месяца. Бесканальный способ прокладки сетей позволяет вести работы при температуре до 15 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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