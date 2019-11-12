Курск начали украшать к Новому году
На елках у дома Советов появились разноцветные шары
С 15 ноября празднично наряженные елки будут появляться по всему Курску
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Несмотря на теплую, далеко не зимнюю погоду, город начали украшать к Новому году. Первой преобразилась Красная площадь. На молодых елях, растущих у Дома Советов, появились разноцветные шары.
Роман Старовойт пояснил, что здание администрации начали украшать по европейскому календарю. С 15 ноября празднично наряженные елки будут появляться по всему Курску. Говорят, что в этом году украсят даже башенные краны.
ИСТОЧНИК KP.RU