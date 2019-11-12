Житель Курской области отсудил компенсацию за укус собаки

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-12T11:43:10+03:00

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В Железногорском городском суде рассмотрели гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью. Жителя города покусала собака. Пострадавший требовал от ее хозяина 70 тысяч рублей.

Суд постановил иск удовлетворить частично, с ответчика в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Железногорского городского суда.

Ранее «КП» рассказывала о взыскании морального вреда с курского «дорожного санитара». Мужчина выложил в сеть видеоролик с ДТП. За это он выплатит истице пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU