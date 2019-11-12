Инна Дериглазова выиграла Всероссийский турнир рапиристок

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-12T10:22:06+03:00

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Всероссийский турнир рапиристок проходил по системе с утешительными боями - участники полуфинальных боев дважды встретились между собой. Лариса Коробейникова оба раза оказалась сильнее Аделины Загидуллиной – 15:13 (во встрече за выход в четвертьфинал) и 15:12 (в полуфинале).

А Инна Дериглазова на этих же стадиях доказала свое преимущество в боях с Анастасией Ивановой – 13:5 и 11:7. А вот силы Дериглазовой и Коробейниковой, встретившихся в решающем бою, оказались равны. Но решающий укол все же нанесла Инна Дериглазова – 15:14.

Инна Дериглазова – шестикратная чемпионка мира, гордость курского края и всей России. Недавно в Курске на улице Республиканской появилось масштабное граффити с портретом знаменитой спортсменки, российским флагом и медалью.

ИСТОЧНИК KP.RU