2019-11-12T10:14:37+03:00
Общество

В Курске пассажирам "Читающего маршрута" расскажут о добре

Также здесь будут раздавать подарки
Ольга ДАНИЛОВА
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Стартует маршрут от Знаменского собораСтартует маршрут от Знаменского собораФото: Светлана ВОЛКОВА
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13 ноября в 11.00 жителей и гостей города приглашают совершить увлекательное путешествие в троллейбусе по «Читающему маршруту», в рамках которого пассажиры познакомятся с традициями празднования Всемирного дня доброты. Особое внимание будет уделено знакомству с лучшими художественными произведениями о доброте, среди них - Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо», Валентина Катаева «Цветик-семицветик».

Курские литераторы и молодые дарования прочтут стихи, посвященные добру и милосердию. Пассажирам предложат украсить «Дерево Добра» добрыми пожеланиями.

Участниками «Читающего маршрута» станут представители Ресурсного центра добровольчества Курской области. Они расскажут о волонтерском движении в Курской области и о том, как стать волонтером.

На остановках «Курский государственный университет» и «МегаГРИНН» выберут «счастливых пассажиров», которые станут обладателями подарков от организаторов акции.

Стартует «Читающий маршрут» с Красной площади в 11.00, далее - по маршруту № 1 «Знаменский собор - ККПФ - Знаменский собор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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