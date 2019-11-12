2019-11-12T10:13:04+03:00
Экономика

В Курске обустраивают съезды

Работы ведутся в Железнодорожном округе
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы ведутся на улицах, где съезды находятся в ненормативном состоянииРаботы ведутся на улицах, где съезды находятся в ненормативном состоянии
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В Курске начали обустраивать съезды во дворы жилых домов и организаций с дорог, отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.

Работы ведутся на улицах, где съезды находятся в ненормативном состоянии, за счет остаточных средств, образовавшихся в результате выполнения ремонта улиц областного центра. В данный момент масштабные работы развернулись в Железнодорожном округе Курска - на улицах Станционная, 8-е Марта и ряде других объектов.

В 2019 году Курская область приняла участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого нацпроекта на 32 улицах Курска обновили дорожное полотно, установили 553 дорожных знаков, 3,985 км - перильных ограждений, 2,768 км барьерных ограждений, нанесли 106 км разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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