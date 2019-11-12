В Курске пройдет урок пенсионной грамотности

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-12T09:26:56+03:00

Лицеистам расскажут о пенсионной системе в РФ Фото: Светлана ВОЛКОВА

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14 ноября во всех регионах Российской Федерации состоится Единый день пенсионной грамотности для школьников и студентов.

В Курске и районах области пройдут 27 уроков пенсионной грамотности в школах, 12 уроков в учреждениях среднего профессионального образования, 11 экскурсий для учащейся молодежи в территориальные учреждения Пенсионного фонда.

Юные куряне познакомятся с историей создания пенсионной системы России, современным пенсионным законодательством, факторами, влияющими на размер будущей пенсии, а также с многообразием программных комплексов и электронных сервисов ПФР, мобильным приложением для смартфонов.

Пенсионный фонд РФ — первое ведомство, разработавшее свой обучающий сайт «Школьникам о пенсиях». С его работой ребят ознакомят на уроках пенсионной грамотности.

Начальник управления организации и назначения выплаты пенсий Отделения ПФР по Курской области Елена Ольшанская проведет открытый урок для десятиклассников лицея № 6 имени М.А. Булатова.

Начало урока - в 11.05 (ул. Радищева, 54).

ИСТОЧНИК KP.RU