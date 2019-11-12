2019-11-12T09:21:51+03:00
Политика

Утверждена новая структура администрации Курска

В мэрии ликвидировали ряд комитетов
Ольга ДАНИЛОВА
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В горадминистрации произошли структурные измененияВ горадминистрации произошли структурные измененияФото: Светлана ВОЛКОВА
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11 ноября глава города Курска Виктор Карамышев утвердил новую схему управления городской администрации.

Сократилось число структурных подразделений: ликвидированы комитет экологической безопасности и природопользования, департамент строительства и развития дорожной сети города, земельный комитет, управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства, управление делами администрации, управление секретариата, департамент по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей.

Одновременно будут созданы комитет городского хозяйства, комитет информационно-хозяйственного обеспечения и отдел по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений.

Комитету городского хозяйства от ликвидированных подразделений переданы полномочия в сфере строительства, в области охраны окружающей среды и благоустройства областного центра.

На управление муниципального контроля будут возложены полномочия по земельному и лесному контролю, а также в области торговли. Основная часть функций земельного комитета передана комитету по управлению муниципальным имуществом.

Вместо управления по делам семьи представлять интересы совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права, будет комитет соцзащиты.

Функции по обеспечению жильем молодых семей Курска будут возложены на управление молодежной политики, физкультуры и спорта.

Комитету экономики, труда и занятости передаются полномочия департамента по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей.

Также переименован ряд подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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