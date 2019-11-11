На Театральной площади Курска продолжается благоустройство
На Театральной площади в Курске продолжается благоустройство, которое у некоторых горожан вызывает массу вопросов. Дизайнерские решения городских архитекторов активно обсуждаются в сети. Одни куряне рады обновлению центра города, другие – критикуют изменения.
Архитектурное предложение по благоустройству Театральной площади готовил «Курскгражданпроект», после этого прошли общественные слушания, где вносились предложения и изменения. Известная питерская компания поставила малые архитектурные формы, в том числе и скамейки. Некоторым гражданам они не понравились, так как, по их мнению «были похожи на гробы».
— Сейчас, когда все расставили по проекту, вокруг фонтана, скамейки выглядят совсем по-другому. К тому же, в ближайшее время к ним добавятся спинки, - сообщили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU