2019-11-11T16:53:32+03:00
Общество

На Театральной площади Курска продолжается благоустройство

Скамейки скоро приобретут законченный вид
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас, когда все расставили по проекту, вокруг фонтана, скамейки выглядят совсем по-другомуСейчас, когда все расставили по проекту, вокруг фонтана, скамейки выглядят совсем по-другому
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На Театральной площади в Курске продолжается благоустройство, которое у некоторых горожан вызывает массу вопросов. Дизайнерские решения городских архитекторов активно обсуждаются в сети. Одни куряне рады обновлению центра города, другие – критикуют изменения.

Архитектурное предложение по благоустройству Театральной площади готовил «Курскгражданпроект», после этого прошли общественные слушания, где вносились предложения и изменения. Известная питерская компания поставила малые архитектурные формы, в том числе и скамейки. Некоторым гражданам они не понравились, так как, по их мнению «были похожи на гробы».

— Сейчас, когда все расставили по проекту, вокруг фонтана, скамейки выглядят совсем по-другому. К тому же, в ближайшее время к ним добавятся спинки, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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