В Курске иномарка ночью врезалась в опору

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-11T13:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 10 ноября примерно в третьем часу ночи возле дома №18 по ПЛК Курска.

- 57-летний водитель ехал за рулем автомобиля «Рено Логан» по проспекту Ленинского Комсомола со стороны Льговского поворота в направлении улицы Широкая, - рассказали в ГИБДД по Курской области.

По предварительным данным иномарка врезалась в световую опору. В результате ДТП пассажиры авто 25-и и 23-х лет автомобиля с ранениями различной степени тяжести доставлены в ГКБ №4 Курска, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU