В Курске иномарка ночью врезалась в опору
Два человека пострадали
Авария произошла в Сеймском округеФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 10 ноября примерно в третьем часу ночи возле дома №18 по ПЛК Курска.
- 57-летний водитель ехал за рулем автомобиля «Рено Логан» по проспекту Ленинского Комсомола со стороны Льговского поворота в направлении улицы Широкая, - рассказали в ГИБДД по Курской области.
По предварительным данным иномарка врезалась в световую опору. В результате ДТП пассажиры авто 25-и и 23-х лет автомобиля с ранениями различной степени тяжести доставлены в ГКБ №4 Курска, уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU