В Курске пройдет смотр-конкурс «Покупаем курское»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-11T12:35:07+03:00

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15 ноября в 15:00 в ТРЦ «CENTRAL PARK» на четвертом этаже пройдут итоговые дегустации смотра-конкурса «Покупаем курское». Свои товары представят около сорока местных предприятий.

Куряне и гости города смогут попробовать молочную, мясную, хлебобулочную продукцию, безалкогольные напитки и многое другое. Все натуральное и экологически чистое. Приходите – будет вкусно!

На дегустации будут присутствовать сами производители. Информацию о составе каждого продукта, а также о нормативных документах, по которым он изготовлен, можно будет узнать из первых уст.

ИСТОЧНИК KP.RU