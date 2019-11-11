2019-11-11T12:35:07+03:00
Экономика

В Курске пройдет смотр-конкурс «Покупаем курское»

Приглашаются все желающие
Яна ШЕЛЕСТ
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Свои товары представят около сорока местных предприятийСвои товары представят около сорока местных предприятий
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15 ноября в 15:00 в ТРЦ «CENTRAL PARK» на четвертом этаже пройдут итоговые дегустации смотра-конкурса «Покупаем курское». Свои товары представят около сорока местных предприятий.

Куряне и гости города смогут попробовать молочную, мясную, хлебобулочную продукцию, безалкогольные напитки и многое другое. Все натуральное и экологически чистое. Приходите – будет вкусно!

На дегустации будут присутствовать сами производители. Информацию о составе каждого продукта, а также о нормативных документах, по которым он изготовлен, можно будет узнать из первых уст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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