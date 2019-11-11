В Курске работает «горячая линия» по транспортным услугам

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-11T12:23:23+03:00

Задать вопросы можно в рабочее время Фото: Светлана ВОЛКОВА

Задать такое можно вопросы по работе такси и каршерингу

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Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит тематическое консультирование для граждан и предпринимателей по вопросам соблюдения законодательства при оказании услуг такси и каршеринга.

Ведущие специалисты Управления проконсультируют потребителей по вопросам качества оказания транспортных услуг, а также действующих нормативных требований, предъявляемых к этому виду услуг.

С 11 по 25 ноября (в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу – с 9-00 до 16-00) куряне могут задать свои вопросы по телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Курской области - 8- (4712) 58-71-86

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах -8-(471-48) 2-46-49

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - 8-(471-40) 2-14-88

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - 8-(471-43) 2-16-38

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах -8-(471-45) 4-39-65

ИСТОЧНИК KP.RU