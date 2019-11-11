Под Курском в огне погибли трое детей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-11T11:42:48+03:00

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В 06:38 11 ноября в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит жилой дом в поселке Пристень Пристенского района.

В результате пожара в огне погибли трое детей, в жилом дома выгорела квартира площадью 35 квадратов, сказали в МЧС.

- По прибытии в 06:41 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06.44, ликвидировано в 06.52, - сообщили в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU