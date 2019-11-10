2019-11-10T12:43:21+03:00
Общество

В Курске могут установить стационарный пост для мониторинга выбросов вредных веществ

Тем временем продолжается внеплановая проверка Росприробнадзора в отношении ООО «Экотекс»
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Представители областного комитета экологической безопасности и природопользования встретились с курянами, которые живут рядом с промплощадкой компании ООО «Экотекс», в субботу, 9 ноября.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации внеплановая проверка Росприроднадзора продлится до 16 ноября. Если по ее итогам найдутся нарушения, то материалы проверки станут основанием для обращения в суд с просьбой приостановить работу ООО «Экотекс».

Кроме того, на прошлой неделе из прокуратуры и Следственного комитета в комитет экологии поступил запрос о предоставлении всех сведений о замерах и лабораторных исследованиях на территории рядом с предприятием.

- Мы хотим, чтобы люди жили в комфортных условиях. Для этого будет устанавливаться дополнительный фильтр на оборудование. Заключен договор с полигоном, куда свозятся промышленные отходы. Как было установлено, ранее они сбрасывались в систему центрального водоснабжения. За это «Экотекс» был оштрафован. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос об установке стационарного поста для мониторинга выбросов вредных веществ, заключил председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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