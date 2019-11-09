Куряне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и в субботу

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-09T10:14:08+03:00

За профосмотром нужно обращаться в поликлинику по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

По новому закону профосмотры для россиян старше сорока положены раз в год

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Жители Курской области могут проходить диспансеризацию по вечерам и в субботу, сообщили в комитете здравоохранения региона:

- Профилактические осмотры и диспансеризацию в медицинских организациях Курской области куряне могут пройти в нерабочее время: в вечерние часы и в субботу, напоминает региональный Центр медицинской профилактики. Точные графики приема опубликованы на официальных сайтах поликлиник.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация для людей в возрасте от 18 до 39 лет положена один раз в три года, для тех, кто старше 40 лет – ежегодно.

Соответствующие изменения произведены по приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 года «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

ИСТОЧНИК KP.RU