Цифровым развитием Курской области займется отличник МИФИ

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-09T09:58:03+03:00

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Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал постановление о назначении на должность председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Вячеслава Берзина.

Вячеслав Берзин ранее занимал должность начальника управления информационных технологий АО «Зарубежнефть» (Москва). Он - победитель конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Имеет опыт работы в сфере ИТ более 20 лет, из них 15 лет - на руководящих должностях. Лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.

Родился Вячеслав Берзин в 1979 году в Москве в семье инженеров. Закончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) с красным дипломом, а также аспирантуру МИФИ по специальности «прикладная математика» (направление исследований – «искусственный интеллект»). В данный момент обучается по программе Executive MBA, РАНХИГС и Kingston University.

- Конкурс «Лидеры России» позволил мне по-другому взглянуть на себя, открыл новые для меня сферы применения накопленных знаний и навыков. Победа придала силы для дальнейшего саморазвития и совершенствования. А главное, этот конкурс дал мне возможность применить свой опыт на новой должности в сфере государственного управления. И я постараюсь оправдать оказанное доверие, - сказал Вячеслав Берзин.

ИСТОЧНИК KP.RU