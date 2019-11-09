В Курске завели уголовное дело против главаря преступной группировки

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-09T10:28:50+03:00

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Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против курянина, которого обвиняют по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По версии следствия, в сентябре 2000 года он был возведен в статус так называемого «вора в законе» - криминального лидера с обширным влиянием в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей.

- Для получения преступных доходов путем совместной преступной деятельности и консолидации всех преступных элементов под своим покровительством обвиняемый создал преступное сообщество, которым руководил. Также он координировал преступные действия, - рассказал и.о. старшего помощника руководителя управления Дмитрий Варшавец.

В 2017 году руководитель преступного сообщества и его активные участники незаконно организовали и проводили азартные игры. Они использовали игровое оборудование вне игорной зоны - а именно в Белгородской области, получая таким образом доход.

В рамках расследуемого уголовного дела следователи задержали троих жителей Белгородской области, активных участников преступного сообщества. Им предъявлены обвинения в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой. Сейчас по решению суда они находятся под стражей.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела против главного фигуранта и других лиц по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации).

Обвиняемый "вор в законе" скрылся от органов предварительного следствия, объявлен в федеральный розыск, против него судом заочно вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU