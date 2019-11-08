Сотрудники Росгвардии задержали в Курске хулигана с наркотиками

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-08T12:16:36+03:00

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Рано утром сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в Курске на проспекте Дериглазова какой-то хулиган нападает на граждан. Выехав на место, они увидели молодого человека, который по внешнем признакам находился в состоянии опьянения. Сотрудники Росгвардии его задержали и доставили в полицию. При себе у 26-летнего хулигана обнаружили конверты с марихуаной.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

ИСТОЧНИК KP.RU