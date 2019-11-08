Сбербанк проводит «Зелёный день» 11 и 12 ноября

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-08T12:08:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, в том числе и в Черноземье.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU