В Курской области проверили готовность домов к зиме
Специалисты жилинспекции обследовали все 5366 многоквартирных домов Курской области, проверяя их готовность к зиме. Такое масштабное исследование жилого фонда проводилось впервые.
Управляющим организациям, собственникам жилья указывалось на имеющиеся нарушения и определялись сроки их устранения. С мая по октябрь специалисты инспекции по обращениям граждан провели внеплановые проверки, в том числе и мероприятия по контролю за исполнением выданных предписаний.
Всего было устранено 539 нарушений: отремонтированы кровли, фасады и стыки панелей, систем тепло- и водоснабжения, электрооборудования, отмостки, отремонтированы и заменены двери и окна в местах общего пользования.
Некоторые управляющие организации так и не подготовили дома к отопительному сезону. В связи с этим оштрафовано семь юридических и восемь должностных лиц на общую сумму порядка 2,3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU