2019-11-08T11:34:10+03:00
Недвижимость

В Курской области проверили готовность домов к зиме

Специалисты жилинспекции обследовали все многоэтажки
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего устранили 539 нарушенийВсего устранили 539 нарушенийФото: Из архива "КП"
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Специалисты жилинспекции обследовали все 5366 многоквартирных домов Курской области, проверяя их готовность к зиме. Такое масштабное исследование жилого фонда проводилось впервые.

Управляющим организациям, собственникам жилья указывалось на имеющиеся нарушения и определялись сроки их устранения. С мая по октябрь специалисты инспекции по обращениям граждан провели внеплановые проверки, в том числе и мероприятия по контролю за исполнением выданных предписаний.

Всего было устранено 539 нарушений: отремонтированы кровли, фасады и стыки панелей, систем тепло- и водоснабжения, электрооборудования, отмостки, отремонтированы и заменены двери и окна в местах общего пользования.

Некоторые управляющие организации так и не подготовили дома к отопительному сезону. В связи с этим оштрафовано семь юридических и восемь должностных лиц на общую сумму порядка 2,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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