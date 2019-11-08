В Курской области стало больше молока
С начала 2019 года в хозяйствах Курской области произвели более 235 тысяч тонн молока. Это на 2,6% выше, чем за такой же период прошлого года.
По мнению заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, росту молочного производства способствуют меры государственной поддержки, которые оказываются сельхозпроизводителям как из федерального, так и из областного бюджетов. Субсидии предоставляются на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на покупку молодняка крупного рогатого скота.
Ожидается, что по итогам текущего года в Курской области будет произведено 295 тысяч тонн молока. Это даже немного выше целевого показателя, предусмотренного для нашего региона госпрограммой развития сельского хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU