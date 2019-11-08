2019-11-08T11:00:23+03:00
Экономика

В Курской области стало больше молока

С начала года в хозяйствах региона произвели более 235 тысяч тонн ценного продукта
Яна ШЕЛЕСТ
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Ожидается, что по итогам текущего года будет произведено 295 тысяч тонн молокаОжидается, что по итогам текущего года будет произведено 295 тысяч тонн молока
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С начала 2019 года в хозяйствах Курской области произвели более 235 тысяч тонн молока. Это на 2,6% выше, чем за такой же период прошлого года.

По мнению заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, росту молочного производства способствуют меры государственной поддержки, которые оказываются сельхозпроизводителям как из федерального, так и из областного бюджетов. Субсидии предоставляются на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на покупку молодняка крупного рогатого скота.

Ожидается, что по итогам текущего года в Курской области будет произведено 295 тысяч тонн молока. Это даже немного выше целевого показателя, предусмотренного для нашего региона госпрограммой развития сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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