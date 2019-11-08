Под Курском в массовом ДТП погиб водитель «Дэу»
7 ноября примерно в 16:10 на автодороге М2 «Крым» столкнулись автомобили «Дэу Нексия», «Рено», КамАЗ, «Газель» и манипулятор «Хино». В результате ДТП 24-летний водитель «Дэу» погиб на месте.
Два пассажира легковушки и водитель «Газели» получили ранения. Движение на месте ДТП было затруднено, машины пустили в объезд через поселок Золотухино. Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.
Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТПФото: УМВД России по Курской области.
Ранее «КП» рассказывала о страшном ДТП, произошедшем в Щигровском районе. Здесь автомобиль «Ауди» в четыре часа утра столкнулся с груженым КамАЗом. В результате ДТП погибли пять человек.
ДТП на М2.Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU