2019-11-08T09:58:02+03:00
Происшествия

Под Курском в массовом ДТП погиб водитель «Дэу»

Авария произошла на автодороге М2 «Крым»
Яна ШЕЛЕСТ
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Два пассажира легковушки и водитель «Газели» получили раненияДва пассажира легковушки и водитель «Газели» получили раненияФото: УМВД России по Курской области.
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7 ноября примерно в 16:10 на автодороге М2 «Крым» столкнулись автомобили «Дэу Нексия», «Рено», КамАЗ, «Газель» и манипулятор «Хино». В результате ДТП 24-летний водитель «Дэу» погиб на месте.

Два пассажира легковушки и водитель «Газели» получили ранения. Движение на месте ДТП было затруднено, машины пустили в объезд через поселок Золотухино. Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП Фото: УМВД России по Курской области.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТПФото: УМВД России по Курской области.

Ранее «КП» рассказывала о страшном ДТП, произошедшем в Щигровском районе. Здесь автомобиль «Ауди» в четыре часа утра столкнулся с груженым КамАЗом. В результате ДТП погибли пять человек.

ДТП на М2.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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