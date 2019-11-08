Под Курском в массовом ДТП погиб водитель «Дэу»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-08T09:58:02+03:00

Два пассажира легковушки и водитель «Газели» получили ранения Фото: УМВД России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

7 ноября примерно в 16:10 на автодороге М2 «Крым» столкнулись автомобили «Дэу Нексия», «Рено», КамАЗ, «Газель» и манипулятор «Хино». В результате ДТП 24-летний водитель «Дэу» погиб на месте.

Два пассажира легковушки и водитель «Газели» получили ранения. Движение на месте ДТП было затруднено, машины пустили в объезд через поселок Золотухино. Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТПФото: УМВД России по Курской области.

Ранее «КП» рассказывала о страшном ДТП, произошедшем в Щигровском районе. Здесь автомобиль «Ауди» в четыре часа утра столкнулся с груженым КамАЗом. В результате ДТП погибли пять человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/742584" frameborder="0"></iframe> ДТП на М2.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU