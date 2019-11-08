В Курской области снизился прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-08T09:35:19+03:00

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В Курской области установили величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. Для пенсионеров он составляет 8 327 рублей, для детей - 9 997 рублей, для трудоспособного населения - 10 763 рубля. Среднее значение на душу населения - 10 018 рублей.

По сравнению с предыдущим кварталом прожиточный минимум незначительно снизился: для детей на 110 рублей, для пенсионеров на 120 рублей, для трудоспособного населения на 164 рубля.

В комитете по труду и занятости населения Курской области отметили, что прожиточный минимум снизился в большинстве субъектов Центрального федерального округа и в целом по стране.

Напомним, прожиточный минимум изменяется ежеквартально, методика его расчета утверждена на федеральном уровне для всех регионов и основывается на официальных данных статистики об уровне потребительских цен на продукты питания, товары и услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU