Под Курском на пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-08T09:19:59+03:00

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Около четырех часов ночи 8 ноября в МЧС поступило сообщение о том, что горит деревянный дом по адресу: Рыльский район, село Капыстичи.

- По прибытии в 04:13 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:18, ликвидировано в 04:30. Есть пострадавший, - рассказали в МЧС.

К моменту приезда пожарных в жилом доме сгорела и обрушилась кровля, а также поврежден дом изнутри по всей площади, добавили в ведомстве.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU