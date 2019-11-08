2019-11-08T09:19:59+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб человек

Трагедия произошла в Рыльском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
К приезду пожарных дом полностью сгорелК приезду пожарных дом полностью сгорелФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Около четырех часов ночи 8 ноября в МЧС поступило сообщение о том, что горит деревянный дом по адресу: Рыльский район, село Капыстичи.

- По прибытии в 04:13 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:18, ликвидировано в 04:30. Есть пострадавший, - рассказали в МЧС.

К моменту приезда пожарных в жилом доме сгорела и обрушилась кровля, а также поврежден дом изнутри по всей площади, добавили в ведомстве.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники Росгвардии задержали в Курске хулигана с наркотиками
Сбербанк проводит «Зелёный день» 11 и 12 ноября
В Курской области проверили готовность домов к зиме
В Курской области стало больше молока
Под Курском в массовом ДТП погиб водитель «Дэу»
В Курской области снизился прожиточный минимум
Центр Курска в "час пик" перекрыли из-за демонстрации
В Курской области стартует фотоконкурс «Семейный альбом»
Разработки курских ученых представили в Нюрнберге
Под Курском нашли артснаряд
В Курской области осудили экстремиста
В Курске открылась «Школа Губернаторского оркестра»
В Курске пройдет демонстрация по случаю годовщины Октябрьской революции
Под Курском мошенники торговали датчиками утечки газа
Доцента курского вуза подозревают во взятках
Курские баскетболистки проиграли у себя дома
В Курске заготовили на зиму 25 тысяч кубов пескосоляной смеси
Житель Курской области хранил дома трофейный снаряд