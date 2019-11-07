Центр Курска в "час пик" перекрыли из-за демонстрации

СЕГОДНЯ 22:13 2019-11-07T22:15:59+03:00

По главной улице прошло шествие в честь годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции [фото, видео]

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7 ноября в центре Курска прошла демонстрация по случаю 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Колонна собралась на площади Перекальского около пяти вечера и начала свое шествие по улице Ленина.

Демонстранты исполнили песни советских летФото: Светлана ВОЛКОВА

По случаю праздничной демонстрации главную городскую улицу перекрыли для движения любого транспорта, проезд на нее закрыли снегоуборочной техникой.

Колонна демонстрантов под дождем прошла от площади Перекальского до Театральной. Шествие сопровождали советские песни, доносившиеся из репродуктора и звуки живого оркестра.

Демонстрация продолжилась в вечерних сумеркахФото: Светлана ВОЛКОВА

Присоединиться к шествию мог любой желающий. Но большинство зевак только снимало на смартфоны движущихся с красными транспарантами демонстрантов.

Праздничная демонстрация по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции.

ИСТОЧНИК KP.RU