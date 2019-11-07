В Курской области стартует фотоконкурс «Семейный альбом»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-07T17:17:38+03:00

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В Курской области стартует ежегодный фотоконкурс «Семейный альбом». Он проводится по четырем номинациям: «Семейный портрет», «Моё Отечество», «Семейные фотохроники великих войн России» (фото времен Великой Отечественной войны и Первой мировой войны из семейных и личных архивов) и «Юный фотограф» (для участников в возрасте от 7 до 16 лет).

Фотоконкурс пройдет в два этапа: на уровне муниципальных образований Курской области и на региональном. Для участия в муниципальном этапе нужно направить в Городской центр социальных программ «Спектр» (г. Курск, ул. Сторожевая, 6) и на электронную почту: spektr-kursk@inbox.ru с пометкой «на фотоконкурс «Семейный альбом» в срок до 28 ноября в печатном и электронном видах следующие документы:

- заявку (согласно установленной форме);

- не более трех фотографий в формате JPEG, цветовая модель RGB, размер 20x30, разрешение 300 dpi от каждого участника в одной из номинаций с обязательным названием фотографии и кратким комментарием к ней;

- список работ участника (согласно форме);

- согласие на обработку персональных данных.

Итоги регионального этапа фотоконкурса подведут в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU