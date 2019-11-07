Разработки курских ученых представили в Нюрнберге

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-07T16:29:27+03:00

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Разработки курских ученых оценили на международной выставке в Нюрнберге. Международная ярмарка «Идеи – Инновации - Новые разработки» iENA проходила в немецком городе Нюрнберг с 31 октября по 3 ноября. На нее приехали ученые и исследователи из 35 стран мира.

Курский вуз продемонстрировал сразу четыре изобретения. Специалисты университета рассказали о малых космических аппаратах формата CubeSat 3U серии «Танюша-ЮЗГУ», которые предназначены для проведения космических экспериментов в условиях реального автономного полета.

Кроме того, на стенде были представлены установка по очистке воздуха, метод утилизации полимерных отходов и автономный газовый водонагреватель.

По итогам выставки куряне получили серебряную и бронзовую медали. Серебряная медаль выставки iENA была вручена курским ученым за демонстрацию группировки малых космических аппаратов, а бронзовая – за создание технологии утилизации полимерных компонентов коммунальных и промышленных отходов. Кроме того, курский вуз был удостоен Гран-при от Кореи, медалями и сертификатами от Китая, Тайланда, Кореи, Саудовской Аравии, Анголы.

ИСТОЧНИК KP.RU