2019-11-07T16:24:08+03:00
Общество

Под Курском нашли артснаряд

Опасную находку обнаружили в Курчатовском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряд обезвредилиСнаряд обезвредилиФото: Из архива КП.
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7 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Курчатовском районе в селе Дроняево.

- На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Здесь обнаружен артиллерийский снаряд 76 мм. Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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