В Курской области осудили экстремиста
Кореневский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в экстремизме. Мужчина зарегистрировал в соцсети страничку и разместил на ней в открытом доступе два постера.
Эксперт установил, что эти публикации имеют лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к лицам другой национальности и расы, а также призывали к насилию в отношении них.
Подсудимому назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU