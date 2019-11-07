2019-11-07T16:23:16+03:00
Происшествия

В Курской области осудили экстремиста

Мужчине назначили один год условно
Яна ШЕЛЕСТ
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Подсудимому назначили наказание в виде одного года лишения свободы условноПодсудимому назначили наказание в виде одного года лишения свободы условноФото: Из архива "КП"
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Кореневский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в экстремизме. Мужчина зарегистрировал в соцсети страничку и разместил на ней в открытом доступе два постера.

Эксперт установил, что эти публикации имеют лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к лицам другой национальности и расы, а также призывали к насилию в отношении них.

Подсудимому назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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