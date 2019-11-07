В Курской области осудили экстремиста

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-07T16:23:16+03:00

Подсудимому назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

Кореневский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в экстремизме. Мужчина зарегистрировал в соцсети страничку и разместил на ней в открытом доступе два постера.

Эксперт установил, что эти публикации имеют лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к лицам другой национальности и расы, а также призывали к насилию в отношении них.

Подсудимому назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU