2019-11-07T15:53:48+03:00
Звезды

В Курске открылась «Школа Губернаторского оркестра»

Юные музыканты побывают на мастер-классах профессионалов
Ольга ДАНИЛОВА
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Ближайшее занятие пройдет в мартеБлижайшее занятие пройдет в мартеФото: предоставлено пресс-службой
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Первую встречу юных дарований Курской области провели артисты оркестра Андрей Махов (виолончель) и Татьяна Богачева (скрипка). Дирижер и художественный руководитель Губернаторского камерного оркестра Сергей Проскурин дал мастер-класс игры на трубе.

- Подобные проекты очень важны для детей, педагогов и родителей. Они имеют возможность увидеть жизнь профессионального музыканта, посмотреть репетиционные комнаты, малый и концертный залы. Участие в таких проектах это совершенно другая концентрация, - отметил Сергей Проскурин.

Занятия в рамках проекта планируется проводить четыре раза в год. Следующие состоятся в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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