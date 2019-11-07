В Курске пройдет демонстрация по случаю годовщины Октябрьской революции

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-07T15:32:06+03:00

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7 ноября в центре Курска пройдет демонстрация по случаю 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Колонна собирается на площади Перекальского в 16.45. Начало движения от площади Перекальского намечено на 17.00.

Путь колонны будет недолгим - демонстранты пройдут до Театральной площади, где состоится праздничный митинг. Начало митинга - в 17.45.

Присоединиться к шествию может любой желающий.

На время проведения мероприятий в центре города перекроют движение. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Курской области, с 16:30 до 18:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Кати Зеленко до площади Перекальского. Парковка автомобилей на проезжей части улицы Ленина с 15:00 до 18:00 будет запрещена.

На время перекрытия улицы Ленина движение городского пассажирского автотранспорта пойдет по улицам Урицкого, Радищева в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU