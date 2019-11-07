Под Курском мошенники торговали датчиками утечки газа

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-07T15:15:26+03:00

Сначала курянке предложили самой судиться с "продавцом" Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В отделение МВД России по Кореневскому району обратилась курянка с требованием привлечь к уголовной ответственности мошенников.

- Как показала проверка, 21-летний житель Курского района торговал датчиками утечки газа «Страж» по цене значительно превышающей их реальную стоимость. Высокую цену прибора молодой человек обосновывал якобы его способностью автоматически сообщать об аварийной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112». Фактически это устройство имело лишь возможность звукового оповещения и мигания светодиода, - рассказали в прокуратуре.

В качестве клиентов курянин выбирал исключительно пожилых людей, которых убеждал в том, что для ветеранов продавец установил специальную цену – 6900 рублей при реальной стоимости прибора – 14 тысяч рублей.

По заключению экспертизы фактическая стоимость датчика составляет всего 724 руб. 67 коп.

В возбуждении уголовного дела курянке отказали и предложили ей судиться с продавцом.

После проверки в прокуратуре это постановление отменили. По требованию прокурора Кореневского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU