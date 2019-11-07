Курские баскетболистки проиграли у себя дома

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-07T14:23:51+03:00

Главный тренер "Динамо" сказал, что команда была "не в форме"

Изменить размер текста: A A

На паркете курского СКК прошел один из ключевых матчей предварительного этапа женской баскетбольной Евролиги. Курское «Динамо» принимало турецкий клуб «Фенербахче». Поболеть за команды пришли сотни человек, поддерживал с трибуны и глава региона Роман Старовойт, а также призер олимпийских игр Алексей Петухов и олимпийская чемпионка Евгения Ламонова.

Курская команда не смогла проявить себя в полную силу, проиграв матч со счетом 54:73. Это второе подряд поражение «Динамо» в Евролиге и первое на своей площадке. Особо россиянкам не удалась третья четверть, где они набрали лишь шесть очков.

- Не хотелось бы оправдываться, но сейчас очень сложная ситуация. Помимо травм, многие игроки еще не находятся в той форме, в которой, хотелось бы, чтобы подошли к сезону. Также выбыл важный игрок нашей команды, но мы работаем с теми, кто у нас есть. Мы должны находить лучшие решения, – поделился Роберто Иньигес, главный тренер «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU