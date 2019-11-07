В Курске заготовили на зиму 25 тысяч кубов пескосоляной смеси

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-07T14:09:41+03:00

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В этом сезоне в Курске подрядчики, которые будет заниматься уборкой снега в городе, обновили транспортный парк. Готовы приступить к работе 78 единиц техники, в ближайшие дни ожидают поступление еще нескольких машин. На случай сложных погодных условий заключены так называемые «договоры прикрытия» с компаниями, имеющими собственную снегоуборочную технику, сказали в администрации региона.

Для обработки городских дорог заготовлено 25 тысяч кубов пескосоляной смеси, хранящейся на четырех базах.

- В Курской области для обработки проезжей части используется только пескосоляная смесь. В следующую зиму, думаю, можно попробовать еще и жидкие хлориды, и крошку мелкой фракции. Песок сметается, а каменная фракция либо вмерзает в лед, либо втаптывается в снег", - отметили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU