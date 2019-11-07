2019-11-07T12:50:02+03:00
Происшествия

Житель Курской области хранил дома трофейный снаряд

Мужчина получил условный срок
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Суд назначил курянину наказание в виде одного года лишения свободы условноСуд назначил курянину наказание в виде одного года лишения свободы условноФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

В июне 2019 года подсудимый в поселке Касторное обнаружил и выкопал из земли металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд и хранил его дома. Экспертиза показала, что это осколочно-фугасный трофейный французский снаряд образца 1917 года.

Суд назначил курянину наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске начались плановые отключения электричества
В Курске завершается подготовка к зиме
В северной части Курска возобновили подачу отопления
В Курске сгорел автомобиль
250 курских автобусов и маршруток оснастят системой безналичной оплаты
Участница обороны Курска отметила свой 101-й День рожденья
В курской школе-интернате установят новые лифты
У курских летчиков появился новый тренажер
Три курских детсада и одна школа остались без отопления
Под Курском появилась линия по сортировке яблок
В Курской области продолжается вакцинация от гриппа
Курские спасатели предупреждают о тумане
Группа "Любэ" отметит свое 30-летие концертом в Курске
Курская область занимает первое место в ЦФО по валовому сбору зерна
В Курске выступит победитель проекта "Голос" Сергей Волчков
Курские старшеклассники напишут итоговое сочинение
Куряне вышли на третье место в России по урожайности сахарной свеклы
Курский спасатель изобрел безопасную свечу
В Курске отремонтируют почти 50 километров автодорог
В Курске за взятки осудили преподавателя ЮЗГУ