Житель Курской области хранил дома трофейный снаряд

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-07T12:50:02+03:00

Суд назначил курянину наказание в виде одного года лишения свободы условно Фото: Из архива "КП"

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Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

В июне 2019 года подсудимый в поселке Касторное обнаружил и выкопал из земли металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд и хранил его дома. Экспертиза показала, что это осколочно-фугасный трофейный французский снаряд образца 1917 года.

Суд назначил курянину наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU