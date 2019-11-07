Житель Курской области хранил дома трофейный снаряд
Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.
В июне 2019 года подсудимый в поселке Касторное обнаружил и выкопал из земли металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд и хранил его дома. Экспертиза показала, что это осколочно-фугасный трофейный французский снаряд образца 1917 года.
Суд назначил курянину наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU