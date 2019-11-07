2019-11-07T12:24:05+03:00
Недвижимость

В Курске начались плановые отключения электричества

Без света останутся все три округа
Яна ШЕЛЕСТ
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Без света останутся все три округаБез света останутся все три округаФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ с 7 по 15 ноября в электрических сетях на улицах Курска пройдут отключения электроэнергии.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 11 по 15 ноября с 9-30 до 16-00: Еремина 26-56; 3-9; 1 и 3-й Моковские переулки; Тракторная 33; 30-42; Дроздовская; Кукуевский переулок; Васильковая; Белая; Панинская.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 11 по 15 ноября с 9-00 до 17-00: Верхняя Казацкая 203-253; 200-242; ул. Карла Маркса 77/4 - 77/12; 77А; 77Б;Денисовский переулок.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 11 по 15 ноября с 09-00 до 17-00: 1-й Железнодорожный переулок 2-18; 1-15; 2й Железнодорожный п-к 2-14; 1-13

Профсоюзная 32-54; 1-й Первомайский п-к 2-20; 1-17; Первомайская 24-42; 3-17.

14 ноября с 14-00 до 17-00: Интернациональная 53, 79; Бутко 17, 17а, 23/ 81, 41-45.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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