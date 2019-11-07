2019-11-07T11:38:54+03:00
Недвижимость

В Курске завершается подготовка к зиме

К уборке снега готовы приступить 78 единиц техники
Яна ШЕЛЕСТ
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На днях придут еще несколько машинНа днях придут еще несколько машин
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Подрядные организации, работающие на дорогах Курска, завершают подготовку к зиме. Ее уровень и арсенал снегоуборочной техники оценил Роман Старовойт. Глава региона рассказал, что в этом году утвержден четкий план на случай обильного снегопада и разработаны схемы складирования снега.

К зиме подрядчики обновили и транспортный парк. Готовы приступить к работе 78 единиц техники, на днях придут еще несколько машин. На случай сложных погодных условий заключены так называемые договоры прикрытия с компаниями, имеющими собственную снегоуборочную технику.

Для обработки дорог заготовили 25 тысяч кубов пескосоляной смеси. Роман Старовойт предложил коммунальщикам применять и другие реагенты, например, жидкие хлориды и мелкую каменную крошку. Этой зимой в качестве эксперимента ими обработают несколько улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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