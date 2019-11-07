СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-07T11:14:35+03:00

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В северной части Курска возобновили подачу отопления и горячей воды. 6 ноября специалисты «Квадры» заменили четыре метра ветхого трубопровода и установили новый компенсатор теплосети.

На время ремонтных работ на улицах Карла Маркса, Светлой, а также на проспекте Победы частично отключили подачу отопления и горячей воды. Без тепла остались 49 многоквартирных домов, три детских сада и одна школа.

ИСТОЧНИК KP.RU