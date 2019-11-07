2019-11-07T10:35:13+03:00
Происшествия

В Курске сгорел автомобиль

Пожар произошел на улице Луговской
Яна ШЕЛЕСТ
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Иномарка сгорела полностьюИномарка сгорела полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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7 ноября около трех часов утра в Курске на улице Луговской загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат». На место ЧП приехали спасатели пожарной части № 4, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар оперативно потушили. Иномарка сгорела полностью, огонь повредил и рядом стоящий «Шевроле Лачетти».

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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