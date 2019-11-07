250 курских автобусов и маршруток оснастят системой безналичной оплаты

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-07T10:15:26+03:00

До 1 декабря системой безналичной оплаты оснастят еще 250 автобусов и маршруток Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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6 ноября Виктор Карамышев провел совещание, на котором обсудили меры по контролю работы городского общественного транспорта. Глава города поручил директору департамента пассажирского транспорта Григорий Богачеву ужесточить контроль организации работы пассажирского транспорта, не оставлять без внимания ни один факт нарушения и наказывать нерадивых перевозчиков.

Сегодня весь муниципальный транспорт оборудован терминалами, которые позволяют оплатить проезд банковской картой. Что касается частников, бесконтактная оплата проезда доступна в 32 автобусах по маршрутам № 14, 44, 49, 78, 83, 93, 202 и 246 и 99. 6 ноября терминалы установили еще в 13.

До 1 декабря системой безналичной оплаты оснастят еще 250 автобусов и маршруток, работающих в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU