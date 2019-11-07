2019-11-07T10:15:26+03:00
Общество

250 курских автобусов и маршруток оснастят системой безналичной оплаты

В городском транспорте продолжается установка терминалов
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
До 1 декабря системой безналичной оплаты оснастят еще 250 автобусов и маршрутокДо 1 декабря системой безналичной оплаты оснастят еще 250 автобусов и маршрутокФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

6 ноября Виктор Карамышев провел совещание, на котором обсудили меры по контролю работы городского общественного транспорта. Глава города поручил директору департамента пассажирского транспорта Григорий Богачеву ужесточить контроль организации работы пассажирского транспорта, не оставлять без внимания ни один факт нарушения и наказывать нерадивых перевозчиков.

Сегодня весь муниципальный транспорт оборудован терминалами, которые позволяют оплатить проезд банковской картой. Что касается частников, бесконтактная оплата проезда доступна в 32 автобусах по маршрутам № 14, 44, 49, 78, 83, 93, 202 и 246 и 99. 6 ноября терминалы установили еще в 13.

До 1 декабря системой безналичной оплаты оснастят еще 250 автобусов и маршруток, работающих в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Курской области хранил дома трофейный снаряд
В Курске начались плановые отключения электричества
В Курске завершается подготовка к зиме
В северной части Курска возобновили подачу отопления
В Курске сгорел автомобиль
Участница обороны Курска отметила свой 101-й День рожденья
В курской школе-интернате установят новые лифты
У курских летчиков появился новый тренажер
Три курских детсада и одна школа остались без отопления
Под Курском появилась линия по сортировке яблок
В Курской области продолжается вакцинация от гриппа
Курские спасатели предупреждают о тумане
Группа "Любэ" отметит свое 30-летие концертом в Курске
Курская область занимает первое место в ЦФО по валовому сбору зерна
В Курске выступит победитель проекта "Голос" Сергей Волчков
Курские старшеклассники напишут итоговое сочинение
Куряне вышли на третье место в России по урожайности сахарной свеклы
Курский спасатель изобрел безопасную свечу
В Курске отремонтируют почти 50 километров автодорог
В Курске за взятки осудили преподавателя ЮЗГУ