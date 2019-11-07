Участница обороны Курска отметила свой 101-й День рожденья

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-07T08:56:05+03:00

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Свой 101-й день рождения отметила 6 ноября Елизавета Михайловна Алферова – ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны города Курска, железнодорожница с 30-летним стажем.

Поздравить именинницу с праздником приехали почетные гости: заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Махарбек Озиев, глава администрации Железнодорожного округа города Курска Александр Дрынов, ведущий инженер по международным связям Московской железной дороги Александр Беспалов.

День рождения Елизавета Михайловна отметила в хорошем настроении. Она вообще человек, который не привык унывать. «Жизнелюбие – вот главный секрет долголетия», - говорит именинница.

ИСТОЧНИК KP.RU