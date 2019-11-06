У курских летчиков появился новый тренажер

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-06T16:16:59+03:00

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В Курском авиаполку установили модернизированный тренажерный комплекс КТС Су-30СМ, предназначенный для подготовки летчиков. Первые тренировки на тренажере провели с командиром авиационного полка подполковником Максимом Севастьяновым и заместителем командира полка подполковником Александром Галем.

Комплексный тренажер самолета Су-30СМ позволяет проводить восьмичасовые виртуальные полеты, находясь в реальной шестиметровой кабине истребителя СУ-30СМ. В кабину-спарку для пилота и штурмана встроена уникальная система визуализации полета. Эффект присутствия создают сферический экран с затемненным пространством и аудиосистема.

Полезная площадь экрана закрывает 240 градусов обзора и позволяет погрузить пилота в процесс пилотирования и выполнения летного задания. Тренажер оборудован шестью проекторами, что в два раза больше, чем на тренажерных комплексах предыдущих поколений оперативно-тактической авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU