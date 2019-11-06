Три курских детсада и одна школа остались без отопления

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-06T15:31:23+03:00

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6 ноября специалисты «Квадры» приступили к ремонту ветхого участка теплосети в северной части Курска. На время работ в близлежащих домах отключили тело и горячую воду.

— В зону отключения частично попали три улицы – Карла Маркса, проспект Победы и улица Светлая. Всего 49 многоквартирных жилых дома с населением 10 400 человек, из них 2029 детей, а также школа № 22, три детских сада (№ 96, № 8, № 3) . Холодное водоснабжение не нарушено, - сообщили в ГУ МЧС.

На месте работает оперативная группа УГОЧС города Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация».

ИСТОЧНИК KP.RU