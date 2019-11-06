2019-11-06T14:51:33+03:00
Здоровье

В Курской области продолжается вакцинация от гриппа

ОРВИ за прошедшую неделю заболели 4446 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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По состоянию на 1 ноября привито 303 134 человекаПо состоянию на 1 ноября привито 303 134 человекаФото: Из архива "КП"
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На прошлой неделе в Курской области ОРВИ заболели 4446 человек, в том числе 3513 детей. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается ниже порогового уровня на 42,8%. Сейчас среди населения циркулируют негриппозные респираторные вирусы – риновирусы и вирусы парагриппа. Вирусы гриппа отсутствуют.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. По состоянию на 1 ноября привито 303 134 человека (28,1% от численности населения), из них за счет средств предприятий и организаций – более четырех тысяч человек.

Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной и общественной профилактики. При возникновении симптомов гриппа и ОРВИ нужно оставаться дома, отказаться от поездок, посещения работы или учебы и обязательно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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