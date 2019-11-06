Курские спасатели предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-06T14:20:05+03:00

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

7 ноября в области также ожидается умеренный дождь

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С вечера 6 ноября в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, туман. Ветер ночью юго-западный 7-12, днем переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха составит ночью +6…+8 градусов, днем столбик термометра поднимется до +12 градусов.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, нужно избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU